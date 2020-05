Pour Lenny, Pop, Pop, Pop… Hourra !

Dans une critique mise en ligne voilà une semaine, le jour de la sortie de l’album, le site Aktuálně.cz a présenté le nouvel album de Lenny- de son nom vrai Lenka Filipová - comme « un enregistrement qui peut facilement devenir le plus important de la pop tchèque pour longtemps et qui ne prend pas les frontières en considération ». Rien que ça. La critique, il est vrai, a été unanime.

Beaucoup voient en la fille de la musicienne francophile Lenka Filipová (mère et fille portent les mêmes nom et prénom), elle aussi très appréciée du grand public, (cf. : https://www.radio.cz/fr/rubrique/dimanche/lenka-filipova-abandonne-la-pop-pour-la-musique-des-pays-celtiques) une des principales figures du mainstream sur la scène musicale tchèque, dont les chansons sont jouées par les stations de radio et cartonnent dans les hit-parades, tout en n’abandonnant pas une certaine ambition artistique qui pourrait lui permettre de percer au-delà des frontières du petit marché tchèque.

Pour cela, Lenny chante en anglais, et c’est forcément un avantage, comme en témoigne le succès du morceau « Hell.o », issu de son premier album, qui avait été tout particulièrement apprécié du grand public italien il y a de cela quelques années…

Il y a trois ans de cela, ce premier album « Hearts » avait valu à Lenny d’être distinguée dans quatre catégories aux Prix Anděl, l’équivalent tchèque des Victoires de la musique en France : meilleure chanteuse de l’année, meilleur album, meilleure chanson et meilleur vidéoclip pour donc « Hell.o » que nous venons d’entendre. (cf. : https://www.radio.cz/fr/rubrique/dimanche/prix-andel-2017-la-releve-de-jeunes-artistes)

Bizarre et merveilleux

Ce deuxième album confirme que tout cela n’était donc pas un hasard. Nous vous proposons d’en écouter cinq chansons intitulées « Wake Up », « Figure It Out », une ballade qui s’accompagne d’un clip très personnel, « Home », « Lovers do » et « Enemy ». On vous laisse apprécier…

Le résultat final est un album assez éclectique qui pourrait bien valoir prochainement à Lenny de nombreuses nouvelles récompenses. Et un succès mérité à l’étranger dont bien peu de chanteurs tchèques peuvent se prévaloir.