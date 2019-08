Polička célèbre Bohuslav Martinů

Mercredi prochain, le 28 août, marquera le soixantième anniversaire du décès de Bohuslav Martinů. L'année prochaine, ce sera le 130e anniversaire de la naissance du célèbre compositeur. Dans sa commune natale de Polička, les locaux préparent de grandes célébrations, mais souhaitent en même temps rendre plus visibles le travail et le destin du compositeur en République tchèque et à l'étranger.