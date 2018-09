Please The Trees sort son cinquième album

« C’est une sorte de plongée dans l’univers intérieur, » explique Václav Havelka à propos des textes du nouvel album Infinite Dance. Et pour sortir ce disque, il a pris son temps, puisque trois ans séparent celui-ci du précédent intitulé Carp. Mais comme le souligne le chanteur qui écrit et interprète ses chansons dans la langue de Shakespeare, il n’y avait pas urgence et la lenteur n’est pas contraire à la création.

Enregistré à San Francisco et Prague, l’album Infinite Dance fait une large place également à des invités internationaux comme Thor Harris du groupe Swans ou encore le chansonnier John Grant.

Le nouvel album est sorti le 19 septembre dernier chez Starcastic Records et a été baptisé le même jour avec un concert sur le bateau Altenburg 1964, dans le quartier de Holešovice à Prague. En novembre, Please The Trees se présentera au public européen en tant qu’invité dans le cadre de la tournée du groupe de grunge américain Mudhoney.