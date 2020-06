Nouvel album de l’inclassable Dan Bárta

Récompensé de nombreuses fois, tant par la critique que par le public, Dan Bárta, 50 ans, est un des chanteurs et paroliers les plus éclectiques, authentiques et innovateurs de la scène musicale tchèque. Nous allons vous présenter quelques morceaux de son nouveau CD sorti en mars dernier et intitulé « Kráska a zvířený prach ».