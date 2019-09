Musique country : les grands tubes de Michal Tučný repris par le groupe Jelen

Le musicien et chanteur Michal Tučný est une légende de la musique country, très appréciée des Tchèques à l’époque du communisme comme aujourd’hui. Disparu en 1995 à l’âge de 48 ans, ce musicien et chanteur s’est lié à plusieurs groupes, dont Greenhorns et Fešáci, avant d’entamer une belle carrière solo qui a connu son apogée dans les années 1980.