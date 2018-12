Monkey Business : un nouvel album qui cherche à surprendre

L’an prochain, la formation fêtera ses vingt ans d’existence. Fondée par Roman Holý, elle a consacré la majeure partie de son temps à produire de la musique funk-rock de qualité, populaire et exigeante.

Dans son dernier album, Bad Time for Gentlemen, le groupe Monkey Business expérimente et se laisse inspirer par de nouvelles influences : le jazz, les big bands, et même les comédies musicales en sont quelques exemples.

« Nous avons voulu essayer de nouvelles couleurs. Je suis content que ce soit reconnaissable. Nous avons essayé de faire en sorte que l’album soit surprenant. Et de nous amuser. Cela ne peut marcher qu’en essayant de nouvelles choses, » explique le leader du groupe Roman Holý.

Sur cet album on retrouve pour la première fois la chanteuse Tereza Černochová qui, en 2016, a succédé à Tonya Graves qui a choisi de se lancer dans une carrière solo.