Miro Žbirka, le plus tchèque des Slovaques

Né il y a 66 ans de cela à Bratislava d’un père soldat slovaque et d’une mère Anglaise qui se sont rencontrés pendant la Deuxième Guerre mondiale, Miroslav Žbirka, plus généralement appelé Miro ou Meky, n’est pas seulement un chanteur hors pair. C’est aussi un compositeur au talent reconnu tant dans le monde de la musique slovaque que tchèque. Il est ainsi l’auteur de nombreux tubes en slovaque et en anglais qui ont marqué les quarante dernières années tant en Tchécoslovaquie que dans les deux nouveaux pays nés de la partition de cette dernière en 1993.

Comme son allure d’éternel jeune homme, Miro Žbirka, qui vit à Prague, et ses chansons sont indémodables. Du très bon rock-pop, vraiment, comme le confirme l’Ange du « Meilleur chanteur » de l’année 2018, qui lui a été décerné par l’Académie tchèque de musique pour son « Double Album », enregistré dans les studios Abbey Road à Londres. On vous laisse profiter…