Luboš Andršt, le bluesman à la guitare touche-à-tout

Luboš Andršt, c’est une carrière longue aujourd’hui de près d’un demi-siècle marquée par la production d’une douzaine d’albums solo ainsi que par des collaborations avec quelques artistes de plus grand renom encore comme Paul Jones, Dana Gillespie, Katie Webster et B.B. King.

Le 26 septembre dernier, ce Pragois de naissance a fêté ses 70 ans sur la scène du Lucerna Music Bar à Prague en compagnie de quelques-uns de ses meilleurs amis musiciens parmi lesquels Michal Pavlíček, Michal Prokop ou encore le percussionniste Imran Musa Zangi.

Pour cette semaine, nous vous proposons d’écouter quelques extraits de son dernier album sorti en 2017 et intitulé Time’s Arrow, une sélection du meilleur de son ancien travail avec Energit, un groupe de blues-rock qu’il a fondé au début des années 1970. C’était alors sous le régime communiste qui ne l’a jamais empêché de conserver son indépendance en matière de choix musicaux. Bref, un grand monsieur dont on vous laisse apprécier en musique le talent avec aussi d’autres extraits de l’album Luboš Andršt One Man Blues/Best of… Excellente écoute !