L’immense Karel Gott fête ses 80 ans

Il y a eu, ces derniers jours et tout au long de ce week-end, du Karel Gott dans tous les médias tchèques. La Radio et la Télévision publiques notamment ont préparé diverses émissions spéciales pour célébrer « le grand Charles ». « Karel je Gott » - comprenez « Karel est Dieu », rien que ça - est même le titre d’un documentaire consacré à la carrière du chanteur, dont la Télévision tchèque a diffusé la première des trois parties en prime time samedi soir. En allemand, en effet, le nom de celui que les Tchèques appellent affectueusement « božský Karel » - « le divin Karel » - signifie « Dieu ».

Dans un tout autre registre, nettement moins rock ‘n’ roll, le phénomène Karel Gott en République tchèque, mais aussi en Allemagne voisine, pourrait être comparé à la popularité qui était celle jusqu’à peu encore d’un Johnny Hallyday en France. Elu « Rossignol d’or » ou « Rossignol tchèque » à 42 reprises par le public depuis 1963, Karel Goot est, sans conteste, le plus grand chanteur tchèque de l’histoire. Preuve de son excellence : le sacré Karel sait même chanter en français, puisqu’il est arrivé d’interpréter, en VO, « La mer » d’un autre grand Charles, Trenet lui de son nom. On écoute…

Tout spécialement à l’occasion de son 80e anniversaire, Karel Gott a également enregistré dans un nouvel arrangement un de ses nombreux tubes avec l’Orchestre philharmonique de la Radio tchèque. Cette chanson s’intitule « Jdi za štěstím » (littéralement « Va chercher bonheur »). Elle a été diffusée pour la première fois par la Radio tchèque ce dimanche…

Pour le reste, Karel Gott, qui a vendu des dizaines de millions de disques tout au long de sa carrière, et après un énième album en fin d’année dernière, a récemment sorti deux nouvelles compilations toujours dans le cadre des festivités qui accompagnent son anniversaire : la première contient ses plus grands tubes de la période 1964-2019, tandis que la seconde, intitulée « Monumental » comprend 300 chansons portant là-aussi sur la période 1962-2019. Avec « divin », « monumental » est peut-être bien l’adjectif le plus juste pour qualifier la carrière de Karel Gott. On vous laisse apprécier en musique…