Lenka Filipová abandonne la pop pour la musique des pays celtiques

Si dans l’esprit des Tchèques, Lenka Filipová est associée à la France, au français et à la chanson française, c’est parce que la musicienne a étudié la guitare à Paris à la fin des années 1970. De cette époque date son amitié de Francis Cabrel, dont elle a repris le titre « Je l’aime à mourir », chanson que Lenka Filipová interprète en tchèque et en français et qui reste l’un de ses plus grands tubes.

La reprise d’une chanson anglo-saxonne cette fois-ci figure également sur son album « Oppidum ». Il s’agit de « Kathy’s Song » de Paul Simon, dont la version anglaise ouvre l’album et la version tchèque le clôture. Nous vous proposons de l’écouter, ainsi que deux autres morceaux qui vous sont peut-être aussi familiers, « Green Sleaves », que le public tchèque connaît grâce à Marta Kubišová, et « Scarborough Fair », ballade traditionnelle anglaise immortalisée par Simon and Garfunkel. Elle sera suivie du morceau « The Parting Glass », repris par de nombreux groupes et chanteurs, dont Ed Sheeran.

