Le Trio Guarneri Prague, une aventure musicale et humaine qui dure depuis plus de trente ans

Fondé il y a 33 ans, par trois brillants musiciens tchèques, le Trio Guarneri Prague se range parmi les meilleurs trios avec piano de formation classique. Il a rapidement attiré l’attention de la critique et du public par « son jeu exceptionnel exprimant une entente sans faille », ainsi que par « une virtuosité et une sensibilité créative », pour citer les médias français. Des tournées l’ont conduit un peu partout en Europe, au Canada, en Australie, en Amérique du Nord et du Sud, ou encore tout récemment en Chine. Le Trio Guarneri joue toujours dans sa formation d’origine : il est composé du pianiste Ivan Klánský, du violoniste Čeněk Pavlík et du violoncelliste Marek Jerie. Nous les écoutons interpréter l’extrait du Trio pour piano n°39, dit Trio tzigane, de Joseph Haydn.