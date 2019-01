Le groupe Mandrage en tournée dans des clubs tchèques

Lauréat, en 2012, du prix Anděl du meilleur groupe tchèque, Mandrage a été, pendant plusieurs années, absent des podiums. Pendant sa tournée 2019, qui commencera le 24 janvier prochain au club Žlutý pes à Pardubice, en Bohême de l’Est, et s’achèvera le 30 mars à Mariánské Lázně, le groupe présentera non seulement ses grands tubes, tels que Hledá se žena ou Šrouby a matice, mais aussi des vidéos inédites enregistrées lors des premiers concerts du groupe. A noter que deux concerts de Mandrage sont programmés au Rock Café, à Prague, les 7 et 8 février prochains.