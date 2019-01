Le groupe de rock Dunaj signe son grand retour

C’est à trois que revient le groupe Dunaj, après vingt ans de projets solos ou avec d’autres formations pour ses membres. Le guitariste Vladimír Václavek et le bassiste Josef Ostřanský, membres fondateurs historiques du groupe, se sont adjoint les talents du percussionniste Pavel Koudelka qui avait déjà joué avec le groupe par le passé.

Pour la jeune génération davantage habituée à la soupe pop et aux télé-crochets censés révéler de jeunes talents, la nouvelle de ce grand retour devrait passer inaperçue. Mais pour les fans de la première heure, et du rock alternatif tout court, cette nouvelle peut être une façon de succomber au plaisir de la nostalgie, tout en découvrant, on l’espère, de nouvelles compositions à venir.

Formation rock aux accents punk, Dunaj est né dans le creuset du rock alternatif de Brno. Dans les années 1980, la métropole morave bouillonne musicalement : loin de la capitale, Prague, il est paradoxalement un peu plus facile de jouer, malgré l’antipathie viscérale des fonctionnaires communistes vis-à-vis des jeunes à cheveux longs adeptes du rock. En dépit des difficultés, de nombreux groupes y voient le jour et des artistes s’y révèlent.

D’ailleurs parmi les collaborations historiques à mettre sur le compte de Dunaj ou de ses membres, celle avec la musicienne et chanteuse Iva Bittová ou avec le percussionniste Pavel Fajt, tous deux originaires de Moravie également.

En 2019, le groupe Dunaj reformé se produira à Ostrava, Brno bien sûr, et Prague.

http://www.dunajskavlna.cz/