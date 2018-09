Le groupe Chinaski en concert à Londres et à Bruxelles

Le groupe se produira précisément dans dix-sept villes du pays, dont celles qui sont généralement peu fréquentées par les stars de la musique pop, à savoir Most, Vsetín, Moravské Budějovice, Šumperk ou Uherský Brod. La tournée prendra fin en décembre, à Prague, avec trois dates au Lucerna Music Bar et au Forum Karlín. Mais avant cela, Chinaski donnera deux concerts destinés notamment aux Tchèques de l’étranger : le premier aura lieu fin septembre à Londres, le deuxième se déroulera début novembre à Bruxelles.

Dans ce Dimanche musical, nous avons choisi de vous passer quelques-unes des chansons de Chinaski les plus appréciées du public, en commençant par la chanson intitulée « Můj svět » - « Mon monde », suivi du titre « Tabáček » – « Le p’tit tabac », le morceau le plus diffusé par les radios tchèques et le plus téléchargé en 2005, ainsi que de la chanson intitulée « 1970 », destinée à la génération des « enfants du président Husák », à savoir les personnes nées pendant la période de la normalisation qui a fait suite à l’écrasement du printemps de Prague en 1968. Par ailleurs, le chanteur Michal Malátný, ainsi que les autres membres du groupe Chinaski font partie, eux aussi, de cette génération.