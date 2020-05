Le duo Kalle en version acoustique pendant le confinement

Le groupe Kalle, à ne pas confondre avec la formation Kale qui accompagnait la regrettée Věra Bílá, est un des groupes phares de la scène indépendante tchèque depuis une décennie. En 2014, le duo originaire de Tábor en Bohême du Sud avait remporté avec leur premier album Live from the Room le prix Anděl dans la catégorie "Musique alternative", un prix à nouveau remporté en 2017 avec leur deuxième album intitulé Saffron Hills.

Cette année, pandémie oblige, Kalle a offert à ses fans un opus plus intimiste intitulé Songs with the Acoustic Band. Un EP de six titres, dont Humans, que les auditeurs de Radio 1 ont récemment placé en tête du sondage hebdomadaire de la célèbre station de Prague.