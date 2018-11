Le célèbre jazzman Emil Viklický en tournée anniversaire

Originaire de la ville de d’Olomouc, en Moravie, Emil Viklický fait des études de mathématiques à l’Université Palacký. Déjà à l’époque, il est tombé amoureux du piano et a décidé de se consacrer au jazz. Dans le cadre d’un séjour d’études, il a également fréquenté le prestigieux Berklee College à Boston, où il a rencontré par exemple le guitariste Bill Frisell avec lequel il a enregistré en 1979 l’album Okno.

Il a développé sa carrière internationale après son séjour américain également, en participant notamment au Lou Blackburn International Quartet, avec lequel il s’est produit dans de nombreux pays occidentaux. Dans les années 1982 et 1983, Emil Viklický a séjourné en Finlande où il a intensément collaboré avec le compositeur et trompettiste Jarmo Sermilä. Parmi leurs compositions communes, l’album Confluence (1985) a particulièrement été remarqué par la critique internationale.

Après 1990, l’intérêt pour son travail va grandissant. Emil Viklický devient un musicien recherché dans le monde entier. Il comptabilise des dizaines d’albums et travaille avec de nombreux musiciens de renom. Il est également très actif dans d’autres domaines. Il a composé trois opéras et n’hésite pas à collaborer avec la scène alternative. Outre la chanteuse et musicienne Iva Bittová, il a également travaillé avec le musicien et performer Alex Švamberk ou l’artiste-peintre Jiří Anderle.

A côté d’enregistrements de jazz, Emil Viklický aime à retrouver les inspirations folkloriques de sa région d’origine. C’est tout à fait remarquable notamment dans l’album Za horama, za lesama (1990), réalisé avec Iva Bittová justement, ou sur le disque Prší déšť (1996), enregistré avec le violoniste et membre du groupe de musique folk Hradišťan Jiří Pavlica et la chanteuse et joueuse de cymbales Zuzana Lapčíková.

A 70 ans, Emil Viklický ne manque pas d’énergie. La preuve : rien que cette année, il a sorti trois albums. Actuellement, il part en tournée à Prague, avec son groupe, pour célébrer dignement son anniversaire.