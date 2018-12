L’Alléluia de Martin Chodúr

C’est un jeune chanteur que nous vous proposons de découvrir cette semaine, vainqueur du concours « La Superstar tchéco-slovaque » en 2009, année à l’issue de laquelle lui a été décerné également le titre de « Découverte de l’année ». Depuis, Martin Chodúr a fait son chemin et confirmé tout le bien que les critiques et le public pensaient de lui. Son dernier album « Hallelujah - Vánoční písně a koledy » - « Alléluia – Chants de Noël », sorti récemment, en serait la preuve. On vous laisse apprécier…