Lake Malawi représentera la République tchèque cette année à l’Eurovision

L’année dernière, la République tchèque avait été représentée par le chanteur Mikolas Josef, qui avait terminé à la 6e place, soit le meilleur classement pour le pays de l’histoire. Lake Malawi est un groupe d’indie pop fondé en 2013. Ancien frontman de Charlie Straight, ancien groupe très apprécié du grand public qui a reçu de nombreux prix, Albert Černý est l’auteur de la musique et des textes des chansons. Nous vous proposons d’écouter quelques-uns des titres des deux albums du groupe intitulés We Are Making Love Again et Surrounded by Light.