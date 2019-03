Javory - Sucrons-nous le bec avec « Les Erables »

Petr et Hana ont hérité leur amour de la musique de leur père, chanteur d’opéra et soliste de l’Opéra Janáček à Brno. Malgré cette influence, ce sont des études d’ingénierie aéronautique que Petr a entreprises à l’Académie militaire, tandis qu’Hana est devenue infirmière. C’est en 1966 que Petr Ulrych s’est lancée dans une carrière de musicien professionnel. Il a commencé dans le groupe Vulkán, qu’il a quitté un an plus tard pour rejoindre un autre groupe, Atlantis, où l’a suivi sa sœur Hana.

Le 21 août 1968, jour de l’invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes du Pacte de Varsovie qui a marqué l’écrasement du Printemps de Prague, Petr a composé et enregistré spontanément la chanson « Zachovejte klid ! » (Gardez votre calme !). Cette chanson a eu une conséquence fatale pour Hana et Petr.

Trois ans plus tard, en 1971, Hana Ulrychová remportait le prestigieux prix de « La Lyre de Bratislava » grâce à la chanson intitulée « Spoutej mě » (Enchaîne-moi).

En 1974, Petr et Hana forment le groupe Javory. Très vite, celui-ci trouve son public, et ce grâce notamment à l’interprétation et à son approche très peu conventionnelles de la musique folklorique tchèque et à son mélange à d’autres genres musicaux.

« Les Cream tout particulièrement nous ont influencés », rappelle d’ailleurs souvent Petr Ulrych dans ses interviews. Le festival de Woodstock en 1969 aussi a été très important pour lui.

Au final, le groupe Javory a gagné en succès au-delà aussi des frontières de la Tchéquie. En cette année 2019 anniversaire, une réédition de « Nikola Šuhaj Loupežník » (Nikola Šuhaj le Brigand), l’album qui a rencontré le plus grand succès, est d’ailleurs prévue. Plusieurs bonus sont également prévus, la présentation de ce nouvel album est prévue en mai prochain à Brno et à Prague… Avis aux amateurs !