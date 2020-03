Jan Ladislav Dussek, un compositeur tchèque précurseur du romantisme

Suite à notre long entretien avec le musicologue français Jean-Pierre Bartoli, Radio Prague Int. vous propose de découvrir davantage la musique du compositeur et pianiste tchèque Jan Ladislav Dussek (1760-1812). Ce contemporain de Mozart, Haydn et de Beethoven aux compositions exigeantes et réputées difficiles à interpréter, mérite d’être redécouvert, ne serait-ce que pour découvrir en quoi il est un jalon qui fait la transition entre classicisme et romantisme.