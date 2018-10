Ivan Král, compositeur pour Patti Smith, David Bowie ou Iggy Pop, fête ses 70 ans

Une des collaborations les plus fameuses - et fructueuses - dans la carrière d’Ivan Král a sans doute été celle avec le Patti Smith Group. On lui doit notamment un des textes les plus connus chanté par la célèbre chanteuse, auteure et compositrice américaine Patti Smith, Dancing Barefoot, et classé en 2004 par le magazine Rolling Stones comme l’une des 500 plus grandes chansons de l’histoire et qui a été reprise au moins soixante-dix fois par différents interprètes tels que U2, Pearl Jam ou Johnny Depp.

Une des étapes les plus marquantes de la carrière d’Ivan Král a également été sa collaboration avec Iggy Popp à la fin des années 1970 et au début des années 1980. Là aussi, en plus d’être musicien, il a composé plusieurs de ses chansons. A la même époque, il collabore aussi avec John Cale du Velvet Underground.

Ivan Král vit aux Etats-Unis depuis 1966. Son père, qui travaillait pour l’agence de presse tchèque ČTK, avait été recruté à l’époque pour être traducteur aux Nations Unies. Mais l’entrée des chars soviétiques en Tchécoslovaquie en août 1968 change la donne et la famille choisit de ne pas rentrer au pays.

Commence alors la longue carrière d’Ivan Král avec les plus grands artistes de la scène new-yorkaise de l’époque, dont également quelques temps le groupe Blondie.

Ivan Král est retourné en Tchécoslovaquie, comme beaucoup d’émigrés, à partir des années 1990, après la révolution de velours. Il est devenu producteur et a collaboré avec des groupes tchèques comme Lucie, Garáž ou l’artiste Jiří Suchý.

Ivan Král a également sorti plusieurs albums solo, dont Nostalgia en 1995 qui a rencontré un joli succès commercial.

Le musicien a récemment soufflé ses 70 bougies et il s’est fait plaisir pour l’occasion : il a sorti un nouvel album, Colors et a tourné à travers toute la République tchèque pour le plus grand plaisir de ses fans.