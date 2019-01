Houpací koně, du rock indé « sur la route » de Bohême du Nord

« Desolation Peak » est le huitième album studio de l’un des groupes les plus marquants de la scène de rock indépendant tchèque. Qu’on ne s’y trompe pas, malgré le titre du disque en anglais, les textes des chansons sont bien tous, et comme toujours, en tchèque, un « détail » important pour le public tant les paroles, souvent pleines de romantisme sombre, tiennent une place de choix, au moins équivalente à celle de la musique, dans le travail de composition du groupe.

Bien que pas nouveau puisque fondé en 1991 au lendemain de la chute du régime communiste, Houpací koně a probablement connu son plus grand succès, notamment auprès de la critique, avec son album précédent « Kde jste mý přátelé dneska v noci » (Où êtes-vous mes amis cette nuit).

Différent dans l’instrumentalisation, plus électronique que sur les albums précédents, « Desolation Peak » est aussi un hommage à Jack Kerouak. Bref, une invitation à se mettre « Sur la route » sur des rythmes spontanés comme dans l’œuvre de l’écrivain et poète symbole de la Beat Generation, pour peut-être tel un « Vagabond solitaire » découvrir les charmes – souvent bien cachés – de la Bohême du Nord et Ústí nad Labem, terre d’origine et d’inspiration de nos « Chevaux à bascule ». Et, franchement, on ne saurait que trop vous conseiller…