Eternel Karel Kryl

Le 3 mars 1994, le chanteur et compositeur tchèque Karel Kryl décédait d’une crise cardiaque à Munich. La cité bavaroise l’avait accueilli en 1969, lorsqu’il avait fui la Tchécoslovaquie normalisée après l’invasion soviétique d’août 1968. Le 25e anniversaire de sa disparition est l’occasion de se pencher sur la carrière et de réécouter quelques-unes des plus belles chansons d’un des chanteurs tchèques les plus populaires.