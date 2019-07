Colours of Ostrava

La liste des artistes tchèques présent ce week-end à Ostrava est longue. Parmi eux et dans l'ordre alphabétique :

Ba:zel, Ben Cristovao & The Glowsticks, Bert & Friends, Bratři Orffové, Buty, Dan Bárta & Illustratosphere, David Stypka & Bandjeez, Degradace, Floex & Tom Hodge,Ghost of You, I Love You Honey Bunny, Khoiba, Kryštof, Lanugo, MC Gey, MessenJah & Cocoman, Mirai, Mirek Kemel, Mucha, Nero Scartch, Nylon Jail, Ochepovsky, Pokáč, Prago Union, Slepí Křováci, The Fialky Time, Shifters et Ventolin.

L'occasion d'écouter quelques titres de certains d'entre eux ce dimanche sur Radio Prague.