Célébrer Pâques en musique

Pâques, un des jours les plus sacrés pour les chrétiens du monde entier, car il célèbre la victoire de Jésus sur la mort, est lié dans l’esprit de beaucoup de Tchèques à l’arrivée du printemps et aux anciennes traditions païennes qui se rapportent à la nature, à la terre, à la fécondité. Avant de nous intéresser, dans notre émission du Lundi de Pâques, aux racines de certaines traditions populaires que les Tchèques continuent à cultiver au XXIe siècle, Radio Prague vous propose, en ce moment de fête, de joie et de repos un programme musical.