Bohuslav Martinů : L’Eveil des sources

« Chaque petite fontaine en forêt supporte le ciel par sa surface. Sans les fontaines, le ciel s’écraserait sur terre, » dit le poète Miloslav Bureš dans un poème qui évoque l’une des vieilles coutumes des habitants du Plateau tchéco-morave. Le poème intitulé « Chant de la fontaine Rubínka » a inspiré dans les années 1950 le compositeur Bohuslav Martinů pour l’une de ses œuvres les plus populaires et les plus aimées.