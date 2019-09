Adam Plachetka, le plus grand chanteur d’opéra tchèque actuel

Baryton-basse, Adam Plachetka est le chanteur d’opéra tchèque actuellement le plus demandé dans le monde. Cette semaine, il a présenté, sur le toit du palais Lucerna, son un nouvel album intitulé Zimní cesta (Voyage d’hiver), un cycle de 24 poèmes pour piano et voix composé par Franz Schubert en 1827. Produit par la Radio tchèque, le disque sera prochainement mis en vente. Il s’agit de l’enregistrement du concert donné par Adam Plachetka dans la prestigieuse salle du Rudolfinumen mai dernier, lors duquel il était accompagné par le pianiste Gary Matthewman. Nous vous proposons d’écouter quelques extraits de ce nouvel album, et ainsi donc de découvrir la voix et tout le talent d’Adam Plachetka.