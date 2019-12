« L’impossible rêve » d’Adam Plachetka

Baryton-basse, Adam Plachetka est actuellement le chanteur d’opéra tchèque le plus demandé dans le monde. Né en 1985 à Prague, il a étudié le chant au Conservatoire, puis à la HAMU de Prague, avant d’entamer sa carrière au Théâtre national et à l’Opéra d’Etat de Prague. Soliste depuis plusieurs années à l’Opéra d’Etat de Vienne, Adam Plachetka est un habitué des plus grandes scènes dans le monde, de Salzbourg à New York en passant par Londres, Paris, Berlin, Munich ou encore Milan.