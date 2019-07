« La musique de Janáček vous prend aux tripes »

Quelque 3 500 auditeurs ont participé, en septembre et octobre derniers, à une enquête organisée par la Radio tchèque pour élire les œuvres d’art préférées de ces cent dernières années, dans une liste établie par un peu plus de 120 experts. Dans la catégorie « Composition du siècle », c’est la Sinfonietta de Leoš Janáček (1854-1928) qui est arrivée en tête. Pour ce Dimanche musical, nous vous proposons donc d’écouter cette œuvre pour orchestre, hymne à la nature et à la vie. Une occasion aussi de célébrer, sur nos ondes, le 165e anniversaire de la naissance du célèbre compositeur tchèque.