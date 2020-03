Coronavirus : fermeture des écoles et interdiction des événements de plus de 100 personnes à partir de mercredi

Suite à la réunion extraordinaire du Conseil de sécurité d’Etat ce mardi matin, le Premier ministre tchèque Andrej Babiš a annoncé la fermeture des écoles tchèques (primaires, secondaires et grandes écoles, sauf les maternelles) à compter de ce mercredi 11 mars, de même que l’interdiction des événements de plus de 100 personnes. Cette interdiction concerne tous les spectacles de théâtre, de musique, de cinéma et autres, de même que les événements sportifs, religieux ou privés. Cette décision est valable jusqu’à révocation.