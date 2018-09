La musique pour évoquer la vie et l'oeuvre de Franz Kafka

La Musique de Kafka, tel est le nom d’un projet multimédia imaginé par le compositeur et pianiste français Damien Riba. Ce dernier a composé et enregistré des morceaux inspirés de l’œuvre du célèbre écrivain pragois et de sa vie. Un album, un livre et un film en sont le résultat. Ce projet aura son avant-première le 4 octobre prochain au 31e Festival du Livre de Mouans-Sartoux. L’occasion d’évoquer la genèse de la Musique de Kafka avec Damien Riba.