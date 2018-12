Les lettres au seuil de l’année 2019

Dans son courriel de la mi-décembre contenant un rapport d’écoute, M. Guy le Louet nous informe qu’il a trouvé « très intéressant le sujet avec l’interview sur la rencontre entre Václav Havel et François Mitterrand ». Cette rencontre, rappelons-le, pendant laquelle les deux hommes de concert avec certains autres dissidents tchécoslovaques ont partagé un petit déjeuner à l’ambassade de France, a eu lieu le 9 décembre1988. Et c’est le même jour, 30 ans après, que nous avons diffusé un programme relatant l’histoire et le contexte de cette rencontre historique. Merci de l’avoir suivi et apprécié.

M. Gilles Gautier a, de son côté, évoqué un événement lié à l’actualité tchèque récente :

« Naturellement étant un amateur de sport en général, je me félicite du résultat de l'équipe tchèque de tennis avec cette victoire en Fed Cup. Pour nous la coupe Davis ėtait un rêve un peu utopique au vu des résultats et des absences, malgré l'envie. Je n'y croyais pas avant, nous avions à faire avec du "lourd" et nous n'étions pas au mieux. Pour dire aussi que la prochaine formule n'est pas du tout de mon goût. L'an dernier nous n'avions pas forcément les meilleurs, mais l'envie était là avec des joueurs en meilleure forme, c'est le sport, le meilleur a gagné... Mes amitiés à toute l'équipe. »

Comme d’habitude, M. Jean-Michel Aubier, a commenté certains sujets que nous avons traités dans nos émissions et qui ont attiré son attention :

« Avec le retour du froid en Europe, votre émission sur ce couple franco-tchèque qui a importé en République tchèque l'iglou pour sans-abris arrivait à point nommé. J'ignorais le concept et je suis allé sur le site iglou.fr. Incroyable que pour un coût inférieur à 200 euros, on puisse construire un abri où la température intérieure peut dépasser de 15 degrés la température extérieure... Cela pourrait être un bon compromis aux foyers où souvent les personnes se plaignent de la promiscuité… »

Notre auditeur français a évoqué encore certains autres sujets traités dans nos programmes :

« Même si le taux de 48 % des Pragois propriétaires de leur habitation peut sembler élevé (35 % pour les parisiens en 2015), j'aurais pensé qu'il serait plus important. Ce taux a-t-il varié depuis la période communiste ? »

Eh bien oui, la situation concernant la propriété des habitations a foncièrement changé depuis. Sous le régime communiste, les gens ne pouvaient pas posséder d’appartement, car ceux-ci appartenaient à l’Etat, aux municipalités ou aux dites coopératives. Ils pouvaient en revanche posséder des maisons ou des résidences de famille. Suite à la privatisation de la majeure partie du fonds immobilier survenu notamment dans les années 1990, les gens sont peu à peu devenus propriétaires de logements qu’ils pouvaient acheter à des prix nettement inférieurs à leur valeur réelle. Cette privatisation d’une grande partie du fonds communal jugée aujourd’hui comme précipitée est d’ailleurs l’une des causes de l’actuelle crise et de la pénurie de logements.

En outre, toujours à propos des sujets traités dans nos programmes, Jean-Michel Aubier nous a écrit :

« Le vieillissement de la population tchèque se poursuivra au cours du XXIe siècle : on ne peut pas dire que nous soyons très surpris. Plus intéressant serait de savoir si la République tchèque est prête à absorber la baisse du nombre d'actifs et concomitamment la hausse du nombre de retraités… La politique tchèque semble retrouver un peu de sérénité après l'échec de la motion de censure contre le gouvernement. Mais que penser des médias qui ont été jusqu'à retrouver et interviewer le fils du Premier Ministre en Suisse, au sujet de l'affaire du Nid de cigognes, un homme atteint de troubles psychiques ? »

Merci, cher ami, pour cette longue et intéressante lettre dont nous avons eu le plaisir de citer quelques extraits, merci également pour les vœux de bonnes fêtes que vous nous avez adressés.

De même, nous remercions Frédérique et Hervé Brien que nous avons pu accueillir il y a quelques jours, lors de leur passage à Prague, dans les locaux de notre rédaction et qui nous ont par la suite envoyé un lien vers un article portant sur les trottinettes électriques qui reviennent à Bordeaux. Une façon de répondre à notre émission qui a été consacrée à l’apparition des trottinettes à Prague et aux problèmes qui y sont liés.

Nous adressons nos salutations et amitiés à M. Nagmouchi Nouarie d’Algérie qui a bien voulu joindre à son message sa photo et qui nous a exprimé son souhait de visiter un jour, lui aussi, notre station.

Un sympathique message nous est parvenu également du Canada, signé de Roland Roussel :

« Très heureux de vous faire parvenir ce rapport d’écoute. Bravo, une nouvelle fois, pour la qualité de vos émissions. Continuez votre excellent travail. Recevez mes plus sincères salutations depuis le Canada. »

M. Maurice Mercier du Radio club du Perche nous a fait savoir :

« Aujourd’hui, j’ai suivi avec intérêt le sport en République tchèque. Bravo au champion du monde de voltige aérienne de haut vol. »

Notre ami français nous signale également qu’il a déjà la série complète des QSL et qu’elle lui plaît beaucoup. S’agissant du champion du monde qu’il évoque dans sa lettre et auquel nous avons consacré une de nos pages sportives, on rappellera qu’il s’appelle Martin Šonka et que c’est la première fois de sa carrière qu’il a remporté cette compétition de course aérienne hautement spectaculaire.

Je remercie nos chers amis auditeurs que nous avons pu citer dans cette émission. Grand merci également à vous tous qui nous avez adressé durant toute l’année 1918 vos rapports d’écoute, vos commentaires ou remarques. Ainsi, nous avons pu citer les noms de Christian Ghibaudo, André Biot, Paul Jamet, Amor Horbir, Osamu Aikawa, Thierry Monasse, Farid Boumechaal, Colette Beaulieux, F. Demoulin, Dominique Charbonnel, Thomas Bégué, Denis Ciaudo, Rachid Dahmani, Maurice Yon, Motofumi Kai, Rachid al Oued... Nous espérons de nouvelle rencontres autour de vos lettres, aussi, au cours de l’année 1919. Merci de votre fidélité et de votre intérêt.

Et voici pour finir notre traditionnelle question du mois qui est cette fois-ci la suivante :

Antonín Panenka, auteur en 1976 du célèbre tir au but qui a offert à la Tchécoslovaquie l’unique titre de championne d’Europe de son histoire, fête ses 70 ans. Quel était l’adversaire de la sélection tchécoslovaque en finale ?

Parmi les bonnes réponses, six vainqueurs seront tirés au sort et recevront un prix. Envoyez vos réponses avant la fin du mois à l’adresse suivante : cr@radio.cz