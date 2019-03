La francophonie et d’autres sujets au menu des lettres des auditeurs

Comme chaque année, nous avons reçu plusieurs messages à l’occasion de la Journée internationale de la francophonie qui tombe le 20 mars. M. Bruno Bernard de Belgique, par exemple, nous a envoyé un petit quiz de connaissances francophones, accompagné d’une longue lettre dans laquelle nous avons pu lire entre autres :

« Qui en Europe pense qu’au Liban, dans les Caraïbes (Haïti, Antilles francaises, Antilles franco-néerlandaises), dans tout l’Océan Indien (Madagascar la Réunion, l’Ile Maurice, les Comores), une grande partie de l’Afrique, de l’Amérique du nord au Canada ou dans le Pacifique, il y a des millions de locuteurs francophones qui partagent les mêmes valeurs ? Je plaide dans ce papier pour que le 20 mars, dans les écoles, les instituteurs et/ou les professeurs de géographie montrent qu’avec anglais, le français est la seule langue présente sur cinq continents et parlée par plus de 54 gouvernements... Je parle dans mes cours de francophonie pour montrer le pouvoir de notre langue car commercer dans la même langue permet une augmentation de 65% des résultats. Entrepreneurs, artistes, créateurs, auteurs, cette journée est une journée de réussite pour aller vers de nouveaux marchés, lecteurs, spectateurs. »

Merci, cher ami, pour ce témoignage que vous avez bien voulu partager avec nous... Le Collège d'Administrateurs du Radio DX Club d’Auvergne et Francophonie n’a pas manqué non plus de nous adresser à cette occasion un message d’amitié :

« Bonne fête à vous tous, en cette journée internationale de la francophonie !

Félicitations pour toutes les manifestations que vous organisez, les émissions que vous diffusez, les évènements dont vous rendez compte .... "en français, s'il vous plaît !" Merci pour votre vitalité et votre dynamisme ! Merci pour ce partage linguistique et culturel, nos échanges réguliers qui tissent les liens d'amitié, depuis trente ans, entre vous, les radios francophones et le Radio DX, nous font découvrir de nouveaux horizons, contribuent à transmettre des valeurs et le souhait de vivre ensemble dans la diversité, bien au delà de la langue française. »

Rappelons qu’effectivement, la Journée de la francophonie a été dignement honorée, aussi, sur nos ondes... Place maintenant à la lettre de M. Jean Michel Aubier dans laquelle il commente, comme à son habitude, certains événements de l’actualité politique tchèque et sur lesquels nous nous sommes penchés dans nos récentes émissions :

« Le mois de mars aura été consacré en partie aux célébrations du 25ème anniversaire de l'adhésion de la République tchèque à l'OTAN. Il est rassurant de constater que, même à des degrés différents, les pays du V4 n'ont pas d'états d'âme sur la question et que cette appartenance ne souffre pas de contestation face à une Russie dont on a du mal à discerner les objectifs réels. J'ai été très surpris du nombre de morts causés par des accidents ferroviaires en 2018. 212 pour un pays de la taille de la République tchèque, c'est énorme. Beaucoup auraient pu être évités si les conducteurs étaient plus respectueux des règles de conduite. Et il est inquiétant d'entendre qu'un train de voyageurs a circulé pendant plusieurs kilomètres avec une locomotive... vide ! Quant au projet de ligne à très grande vitesse entre Dresde et Prague, on peut se demander s'il verra le jour vu que les travaux ne commenceront pas avant 2030. Malgré tout, il fait bon vivre en République tchèque puisque le pays occupe la 20ème place sur 156 pays au classement World Happiness ! »

Et voici encore quelques autres observations que nous avons retenues dans la lettre de Jean-Michel Aubier :

« Je ne connaissais pas le concept de vélo-bar à bière que la ville de Prague semble vouloir chasser des rues. Attention toutefois à ne pas tout interdire... on veut déjà bannir les trottinettes électriques.. Presque la moitié des Tchèques seraient enclins à trouver un nouvel emploi. Avec le chômage qui n'a jamais été aussi bas, ils auraient tort de s'en priver. Reste à savoir si les offres intéressantes existent : dans plusieurs pays semblables au vôtre, il faut s'expatrier si on veut trouver un poste intéressant. Amusant de constater que le nom "Tchéquie" a tant de mal à se faire connaître et que les responsables en sont les politiques et les institutions ! »

Notre auditeur français nous remercie, enfin, pour l'hommage à la chanteuse Věra Bílá, car « par moments, on est littéralement envoûté par cette voix. » Suite à sa disparition, il est allé réécouter l'émission du 10 avril 2011 qui a été consacrée à la chanteuse.

M. Paul Jamet nous a donné une nouvelle preuve de sa fidélité en nous adressant dix rapports d’écoute détaillés. Une occasion de nous faire savoir :

« Après avoir reçu et apprécié la QSL sur la Maison dansante, j’espère recevoir d’autres QSL que j’ai découvertes sur votre site web. A propos de la liberté de la presse dont vous avez parlé le 13 février, Je vous suggère de regarder le site freedomhouse.org. Vous noterez que la République tchèque est dotée d’une valeur d’indice de 91/100, la France 90/100, l’Allemagne 94/100 etc. Mais la palme revient à trois pays scandinaves, Finlande, Norvège et Suède avec un indice de 100/100. La lecture du rapport est des plus intéressantes. »

Un intéressant courriel nous a été envoyé également par M. Christian Ghibaudo. Nous citons :

« Ce dimanche, j’ai eu grand plaisir d’écouter votre émission musicale, avec une belle découverte. J’ai beaucoup apprécié l’émission spéciale pour les 80 ans de l’invasion de la Tchécoslovaquie. Triste moment, qui précéda l’éclatement du pays, avec l’instauration de la république Slovaque collaboratrice... J’espère pouvoir visionner un jour, le documentaire La Route mène au Tibet, car c’est l’occasion de voir des images du Tibet, avant l’invasion de la Chine populaire. A ce propos, qu’elle est la position actuelle de la Tchéquie, y a-t-il une reconnaissance de cette invasion, ou comme beaucoup de pays, votre gouvernement s’en accommode, pour ne pas froisser Pékin ? »

Je rappellerais que l’émission musicale diffusée le 17 mars dont il a été dans cette lettre question a été consacrée à Věra Bílá, la chanteuse récemment défunte surnommée la « Reine tchèque de la musique tzigane », ou l’« Ella Fitzgerald tchèque » ou encore la « Cesaria Evora de l’Europe centrale » et qui a déjà été évoquée dans une des lettres citées auparavant… En ce qui concerne le Tibet, force est de constater que le soutien de sa cause par les représentants politiques tchèques est aujourd’hui assez rare, donnant parfois lieu à des polémiques animées. Toutefois, en rappel du 60ème anniversaire du soulèvement tibétain réprimé par l’armée chinoise, le 10 mars dernier, plus de 700 municipalités dans toute la Tchéquie, y compris pour la première fois Prague, ont hissé les couleurs tibétaines.

M. Gilles Gautier, lui aussi, nous a envoyé plusieurs rapports d’écoute auxquels il a ajouté un petit mot gentil :

« Encore des émissions rondement menées avec tous leurs sujets divers. Je pense que mon rapport en témoigne et encore je n’ai recopié qu’une partie, car c’est si intéressant que j’avais noté beaucoup de choses. Je ne sais pas si je vous ai déjà envoyé un rapport manuscrit, pour gagner du temps. Celui-ci est enregistré, donc pas d’écrits. Mais certains sont écrits en même temps que j’écoute, alors il faut traduire mon écriture et mes mots abrégés, car j’écris comme un médecin, comme le dit mon épouse... Félicitations pour vos émissions toujours intéressantes. Il me faudrait plus de temps pour écouter plus souvent, on verra dans deux-trois mois quand j’aurai plus de temps libre. Je regrette de ne pas été voir l’exposition d’Alfons Mucha, car vraiment il y avait des choses que l’on ne connaissait pas? »

Merci à vous tous, chers amis, qui nous avez envoyé vos lettres et dont nous avons eu le plaisir de présenter quelques citations. Et voici encore, comme d’habitude, notre traditionnelle question du mois qui est cette fois-ci la suivante :

Il y a 100 ans de cela, la marque Tatra est apparue pour la première fois sur des camions. Dans quelle ville sont construits ces véhicules ?

Parmi les bonnes réponses, 6 vainqueurs seront tirés au sort et recevront un prix. Envoyez vos réponses avant la fin du mois à l’adresse suivante : cr@radio.cz