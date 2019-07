Ces contacts qui se maintiennent même pendant les vacances

Dans sa lettre rédigée le 1er juillet, M. Christian Ghibaudo nous a fait savoir :

« La canicule se poursuit sur la Côte d’Azur, le département est toujours en alerte orange canicule. Mais d’autres coups de chaleur ne sont pas à négliger d’ici la fin officielle de l’été. Vendredi 28 juin, nous avons eu une température record de 39,4 °C à Tende, en bord de mer c’était plus clément, avec 33 °C... »

En République tchèque aussi, de nouveaux records de chaleur ont été établis. Dans certaines localités, le mercure a grimpé jusqu’à 39 degrés. Ces jours-ci, la météo s’est assagie avec des températures légèrement supérieures à 20 °C. Plus inquiétante cependant est la sécheresse qui affecte pratiquement l’ensemble du territoire. Plus loin dans sa lettre, notre auditeur français nous a écrit :

« J’ai vu avec intérêt la naissance programmée de CNN Prima News. Ainsi, cette nouvelle chaîne sera en concurrence avec le service public ČT 24. Prima a acheté la marque CNN, mais cela sera uniquement la marque, ou alors cela sera un CNN à la sauce tchèque ? Au fait, avez-vous en Tchéquie une chaîne dédiée au sport, comme en France avec l’Equipe 21 et RMC Sport ? »

CNN Prima News sera une chaîne d’infos en continu dont le contenu sera assuré par l’équipe en charge de l’information du groupe Prima. Ce sera ainsi une chaîne nationale.... En ce qui concerne les chaînes télévisées dédiées au sport, il en existe plusieurs en Tchéquie, parmi lesquelles il convient de citer en premier lieu celle de la Télévision publique tchèque, qui propose un programme sportif en continu. La télévision privée Nova, quant à elle, possède deux chaînes sportives qui, par exemple, retransmettent les matches du tournoi de tennis de Wimbledon, ce qui permet aux fans de suivre en direct les belles performances des joueuses tchèques.

Merci, cher ami, pour votre lettre et pour votre rapport d’écoute qui vous permettra de « compléter la collection de QSL 2019 ».

En fin observateur, M. Jean-Michel Aubier a commenté, comme d’habitude, les événements qui se déroulent sur l’échiquier politique tchèque. Il nous a écrit :

« Mais quel drôle de personnage cet Andrej Babiš. Alors que Bruxelles exige le remboursement de plus de 17 millions d’euros de subventions indûment parçues par Agrofert, sa seule réponse est de clamer que cette demande n’est qu’une attaque contre la République tchèque et contre les intérêts du pays. Alors que dans des manifestations monstres, les gens demandent sa démission, il n’en a cure. Certes, les résultats des dernières élections le confortent dans sa position, tout comme les très bons chiffres du chômage et le rejet de la récente motion de censure. Le Trump tchèque devrait pouvoir tenir les rênes du pouvoir jusqu’aux prochaines législatives, mais dans quelles conditions ! »

Notre fidèle auditeur et correspondant français nous fait également savoir que certains médias français ont rapporté que la Russie envisageait de reconnaître officiellement que l’invasion de la Tchécoslovaquie en 1968 était une manœuvre qui visait à ‘contrer un coup d’Etat’. Cette initiative a été retenue également dans les médias tchèques... Et de poursuivre :

« Par très surpris d’entendre que l’un des défis majeurs de l’économie tchèque est le vieillissement de la population. D’une part, parce que vous en avez déjà parlé, d’autre part, parce que c’est le lot de nombreux pays européens. L’Allemagne a tenté de réagir en accueillant des migrants, ce qui n’a pas manqué de soulever d’autres problèmes au sein de la population... Vous vous êtes fait également l’écho des menaces sur l’indépendance des médias publics. Et j’ai vu les photos du projet architectural pour le quartier de Žižkov à Prague. Les tours ‘ondulées’ donnent un bon rendu sur la maquette. C’est toujours mieux que les bâtiments actuels. Il y aura toujours des gens pour critiquer, mais je trouve l’idée bonne ».

Jean-Michel Aubier nous a également écrit qu’il avait apprécié les extraits du concert de Joan Baez à Bratislava en 1989, au moment où le pouvoir totalitaire aux abois vivait ses dernières semaines. De même, toujours dans le registre musical, il a émis le souhait que nous présentions un jour plus en détail le groupe Delioù. Et pour conclure sa lettre, il nous a adressé une petite observation amusante :

« Je n’ai pas pu m’empêcher de sourire en entendant que la République tchèque se rangeait parmi les pays les plus honnêtes au monde... Je me suis revu il y a quelques années dans le métro pragois bondé avec un homme tenant à la main mon portefeuille... et tentant de m’expliquer que celui-ci était tombé par terre et qu’il l’avait ramassé pour me le redonner. Mouias... »

Merci, cher ami, pour votre longue lettre contenant plus d’une observation intéressante, merci également pour les trois rapports d’écoute que vous nous avez adressés. Maurice Mercier de France et Nouari Nagmouchi d’Algérie sont deux autres auditeurs que nous remercions également pour leurs rapports d’écoute.

Et avant de souhaiter à vous tous qui nous suivez un bel été, voici encore notre traditionnelle question du mois qui est cette fois-ci la suivante :

Il y a 80 ans, naissait Karel Gott, la personnalité la plus marquante de la variété tchèque. En quelle année a-t-il participé à la compétition musicale de l’Eurovision ?

Envoyez vos réponses avant la fin du mois à l’adresse suivante : cr@radio.cz. Parmi les bonnes réponses, 6 vainqueurs seront tirés au sort et recevront un prix.