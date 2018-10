A l’époque de sa construction, il était le plus grand pont en acier à un arc au monde. Cet élégant pont pèse quelque 4000 tonnes, il est long de 543 mètres et culmine à environ 50 mètres au-dessus de la Vltava, au niveau de la retenue d’eau d’Orlík. Au tournant des années 1950/1960, l’architecture se libère du réalisme socialiste et est influencée par la foi dans le progrès. C’est à partir de là qu’ont été bâties des constructions de plus en plus audacieuses.