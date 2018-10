Le métro de Prague

En comparaison d’autres métropoles, le métro de Prague n’est pas uniquement une construction vouée au transport. Il a aussi une fonction représentative. Ses différentes stations ont toutes été construites dans des styles différents. Le tronçon le plus ancien est en fonction depuis 1974. L’architecte en chef de la première étape de construction était Jaroslav Otruba. Plus de 50 architectes et ateliers ont participé à l’élaboration de la ligne C. Les murs des stations du centre-ville sont composés d’imposantes plaques de pierres polies. La ligne A est, pour sa part, intéressante par son revêtement métallique qui confère aux stations une apparence futuriste.