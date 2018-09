L’âge d’or du fonctionnalisme à Zlín

L’industriel Tomáš Baťa, connu dans le monde entier pour ses chaussures, a changé à tout jamais l’aspect de Zlín. Il y a fait construire les premières colonies ouvrières et le tout premier gratte-ciel en pays tchèques. Avec une structure en béton armé, une maçonnerie en brique et des fenêtres aux cadres en métal, on se trouve là face à un exemple les plus saisissants de l’architecture moderne : économique, rationnelle et fonctionnelle, comme une machine marchant à la perfection. Zlín est devenu l’un des centres les plus importants de l’architecture de l’entre-deux-guerres en pays tchèques et l’un des archétypes d’une ville fonctionnaliste en Europe.