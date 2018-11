La Maison dansante

La Maison dansante est un point de repère moderne de la ville de Prague qui attire les touristes comme des aimants. Elle est l’œuvre de deux grands architectes mondiaux, Vlado Milunić et Frank O. Gehry. Elle est aussi parfois surnommée Ginger et Fred d’après les célèbres danseurs Ginger Rogers et Fred Astaire. En 1997, la Maison dansante a été récompensée du plus grand prix dans la catégorie design, dans l’enquête prestigieuse du magazine américaine Time.