Dolní Vítkovice : des musées et des salles de concert en lieu et place d’usines

La transformation de l’ancien site industriel de Dolní Vítkovice à Ostrava est assurément le plus grand, et aussi le plus réussi, projet de revitalisation d’anciennes usines en République tchèque. Les bâtiments des usines sidérurgiques et de la mine de houille ont été transformés en une salle de concert, des musées et des cafés. On y trouve même un mur d’escalade. Quelques-uns des meilleurs architectes tchèques, avec à leur tête Josef Pleskot, ont participé à la réalisation du projet.