Un director español tras las huellas de Leoš Janáček

La figura del compositor Leoš Janáček es sin ninguna duda una de las más admiradas de la historia musical checa. El artista, nacido a mediados del siglo XIX, fue un gran difusor del folclore moravo, con la gran cualidad de aportar al mismo tiempo modernidad y aires nuevos en sus composiciones.

Si alguien en España sabe sobre las obras de Janáček ese es Robert Ferrer, director de orquesta nacido en 1984 en Faura (Valencia). Descubrir la música de Janáček hizo que Ferrer acabara mudándose a la República Checa hace seis años. Aunque como él mismo cuenta a Radio Praga, su pasión viene de atrás.

“Pensando en Janáček llevo 12 o 13 años. Escuché una obra sinfónica suya, la Misa Glagolítica, en Valencia. Y me enamoré de su música. Decidí trasladarme a la República Checa y seguir con un doctorado y desarrollar mi carrera como director musical también aquí”.

Sus primeros pasos en Chequia tuvieron lugar en Praga, pero una investigación más profunda de la obra de Janáček requería trasladarse a Brno.

“Me formé fundamentalmente en Valencia, y posteriormente realicé una estancia de estudios en Praga, en la academia HAMU. Pero decidí después ir a Brno, concretamente por Janáček, porque es la metrópoli donde desarrolló principalmente su carrera artística”.

En la actualidad, Robert Ferrer se encuentra elaborando una tesis doctoral bastante ambiciosa centrada en la recepción de la obra de Leoš Janáček en España, lo que requiere estudiar archivos que comprenden un largo periodo de tiempo.

“Todavía estoy realizando mi doctorado, que tengo previsto terminar dentro de un año y medio. Lo realizo en la Universidad Masaryk de Brno, y el tema es la recepción de la obra de Leoš Janáček en España. Estoy trabajando sobre la recepción de este autor desde su muerte en 1928 hasta el año actual, 2018. Es un periodo de 90 años, entonces ya os imagináis cuánta documentación puede existir de distinto tipo”.

Con la intención de recopilar información para su tesis, Ferrer recorrió, además de distintos puntos de la geografía checa, también importantes archivos en España, tal y como señala.

“Recientemente estuve recogiendo material en la Biblioteca Nacional de España y en Radio Televisión Española. Y pude descubrir muchos documentos sonoros desde el año 1971 hasta la actualidad. Las grabaciones de Radio Televisión Española son muy interesantes, porque nos aportan muchos datos sobre la interpretación de Janáček y la recepción en España”.

Lo interesante del trabajo que Ferrer está llevando a cabo es que supone un nuevo aporte dentro de la musicología en España, pues la obra de este compositor checo todavía no ha recibido tanta atención en la esfera musical española. Para Robert Ferrer es emocionante adentrarse en un camino en el que se pueden descubrir cosas nuevas.

“Sobre la recepción de Janáček en España no ha trabajo nadie hasta la actualidad, entonces es un tema muy novedoso y que espero ir publicándolo progresivamente después de leer mi tesis doctoral. Estoy muy ilusionado y es un tema apasionante, con muchos puntos abiertos, con mucha documentación”.

Si bien es cierto que su recepción en España no se ha estudiado con tanta profundidad, no se puede olvidar el gran trabajo realizado por otros profesionales internacionales que revalorizaron el nombre de Leoš Janáček.

“Sobre todo a partir de los años 70 y 80, gracias al recientemente fallecido, el mayor investigador de Janáček, que fue el inglés John Tyrell, pero también gracias al director de orquesta sir Charles Mackerras, que grabó la mayor parte de su obra con el sello discográfico Deca y la Orquesta Filarmónica de Viena. Entonces en los años 70 y 80 empezó a dar a conocer a Janáček a nivel internacional y llega hasta nuestros días, está de moda”.

La música del compositor moravo debe tener algo muy interesante para recorrer más de 2000 kilómetros en busca de sus huellas. Según Ferrer, la obra de Janáček merece toda la atención prestada, y existen algunos puntos que le apasionan especialmente.

“Me apasiona su uso del ritmo, el ritmo asociado también al lenguage, esas melodías del habla. Él recogía cómo hablaba la gente del pueblo checo y después lo intentó trasladar, y de manera magistral, a sus óperas. Sobre todo a su música vocal. Esa traslación del lenguaje propiamente hablado a un lenguaje musical es fascinante en Janáček. Pero hay otros puntos que podríamos tocar, como la instrumentación de sus partituras orquestales”.

El autor supo reflejar con maestría asimismo los bailes y los cantos folclóricos de la región morava de Valaquia.

Participante activo en la escena musical dentro y fuera de Chequia

Pero el trabajo de Robert Ferrer no se limita a lo teórico, en su faceta de director de orquesta acumula ya una gran experiencia y con el paso de los años ha conseguido labrarse una carrera exitosa dentro de la escena musical.

En el Coro Filarmónico Checo de Brno, donde Ferrer lleva muchos años participando, tendrá ahora el honor de dirigir el concierto de Navidad, un concierto muy especial para los checos. Como él mismo declaró, le parece un proyecto ilusionante.

“Como director ahora tengo proyectos muy interesantes con el Coro Filarmónico Checo de Brno, en el que estoy cantando también. Pero tengo la oportunidad estas navidades de dirigir el coro en los conciertos de Navidad. Entonces me hace mucha ilusión, porque es un repertorio que no conozco, muy atractivo, porque es la Misa Checa de Navidad, de Jakub Jan Ryba, pastorelas, villancicos tradicionales de autores checos. Es un repertorio apasionante que tengo muchas ganas ya de dirigir”.

Aunque la importancia de esta colaboración no se limita al aspecto musical. A nivel personal significa mucho para él dirigir un coro al que ya le une desde hace mucho tiempo una buena amistad.

“Además es un coro muy humano, llevo seis años ya en el coro cantando. Conozco a la gente, y es también lo que me interesa cuando colaboro con algún grupo, sea una orquesta o un coro, el contacto humano. Cuando puedes sonreír, cuando puedes entrar en contacto mientras estás dirigiendo, eso es fantástico. Me siento muy lleno”.

Al director español, su carrera también le ha llevado a otros destinos fuera de España y de la República Checa. A nivel internacional colabora asimismo con frecuencia en numerosos proyectos. Uno de los últimos llevó a Robert Ferrer hasta Malta, para dirigir una ópera con motivo de los actos que se celebran este año en La Valeta como Capital Europea de la Cultura.

“Recientemente he dirigido un estreno de una ópera contemporánea en Malta, en La Valeta, titulada Ciudad de la Humanidad (City of Humanity), del compositor maltés Reuben Pace, fue una experiencia muy intensa pero muy bonita también. Pude colaborar y hacer amigos en la Orquesta Filarmónica de Malta y solistas locales. Fue un proyecto muy interesante dentro de las conmemoraciones de Malta 2018 Capital Europea de la Cultura. Fue un éxito y tengo ganas de que me inviten a futuros proyectos en Malta”.

Por ahora, el incansable trabajo de Ferrer sigue adelante y durante el próximo año le esperan proyectos muy interesantes tanto como musicólogo como director de orquesta. Ya está en marcha una colaboración con Radio Nacional de España, y anuncia que en un tiempo se darán a conocer más detalles sobre sus futuros trabajos.