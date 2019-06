Merkádo 2019: “En el caos hay tranquilidad”

La plaza Jiřího z Poděbrad, en el centro de Praga, se convirtió por sexta vez en un pequeño paraíso de Latinoamérica. El festival Merkádo, organizado desde 2014, tuvo lugar por primera vez en dos días consecutivos. Los visitantes pudieron pasar por un sinnúmero de puestos con delicias gastronómicas, artesanías y otros productos de América Latina. Como recalcó a Radio Praga la organizadora y fundadora del festival, Martina Kañáková, cerca de 60 vendedores se presentaron este año.

“Aquí se presentaron más o menos 60 vendedores de comida y bebida latinoamericana, artesanías y muchos otros productos. No son solo latinoamericanos, también los checos venden los productos. Pero todo es de América Latina, por lo que el festival es algo especial”.

Martina vino con la idea de organizar el festival ya en 2013, cuando estudiaba Filología Hispánica en la Universidad Carolina de Praga. Desde entonces el festival ha ganado mucha popularidad y se ha ido expandiendo.

“La idea surgió en el año 2013 cuando estudiaba en la Facultad de Filosofía en la Universidad Carolina y me di cuenta de que aquí faltaba una conexión entre la comunidad latinoamericana y los checos. Como ya trabajaba con los latinoamericanos, tenía una conexión con ellos, así que decidí organizar un festival pequeñito. Hablé con el alcalde del barrio Praga 3 y le gustó la idea. En 2014 presentamos cerca de 20 vendedores, desde entonces lo repetimos cada año y ahora estamos en la sexta edición del Merkádo”.

Vendedores de diferentes partes de Chequia vienen a presentar sus productos en el Merkádo. En cuanto a la representación latinoamericana, hay sobre todo mexicanos, colombianos, argentinos, brasileños, y cada vez más venezolanos. El festival cuenta con miles de visitantes cada año, gracias a su ubicación en el centro de la ciudad y al hecho de que es gratis, prosigue Martina.

“Creo que la minoría son latinoamericanos, la mayoría son checos. Les gusta mucho el festival, porque no hay tantos festivales que se enfocan en Latinoamérica aquí. En la primera edición tuvimos como 5000 visitantes, ahora hubo en un día 20 000 visitantes”.

Un pedazo de tu piel por Amazonas

Además de la gastronomía, el festival tuvo un variado programa de acompañamiento, incluyendo conciertos, presentaciones de baile, diferentes talleres y un rincón para niños.

Este año además tuvo lugar a lo largo del festival un evento de caridad, organizado en cooperación con la empresa Forest Inc. A los interesados se les ofreció la oportunidad de hacerse un tatuaje, en apoyo a la conservación de la fauna y flora amazónicas. En total participaron en el evento llamado “Un pedazo de tu piel por Amazonas” unas 85 personas, como destacó la organizadora Martina Kañáková.

“Es un tema conocido en la República Checa. Pensamos en cuál manera sería la mejor para presentarle esto a los checos. El tatuaje nos pareció como algo extraordinario y muy bueno para promocionar la idea”.

Las ganancias de los tatuajes fueron destinadas al apoyo de un equipo de científicos checos que luchan por la protección y reforestación del Amazonas, realizando investigaciones de campo y educando a la población local.

Cada año los organizadores se enfocan en algún tema importante de América Latina, ya sea político, económico o de la naturaleza. Como destaca la fundadora del Merkádo Martina Kañáková, su objetivo es no solo promocionar la cultura de los países latinoamericanos, sino difundir conciencia sobre los temas actuales y así poder ayudar a los necesitados.

“En lo que se refiere a Merkádo, no quiero que sea solo un festival, sino que que incluya seminarios y eventos para los estudiantes de la Facultad de Filosofía, especialmente del Centro de Estudios Iberoamericanos. Colaboramos también con el Kampus Hybernská, donde el año pasado organizamos un pequeño Merkádo enfocado en la situación en Venezuela, con la participación de vendedores, seminarios y la proyección de películas sobre Venezuela. Creo que Merkádo debería ser una organización que promociona a Latinoamérica, no solo la gastronomía y cultura, sino también la situación política, las cosas que son importantes y que la gente debería saber acá”.

"En el caos hay tranquilidad"

Aparte del festival Merkádo, Martina organiza un festival de cine al aire libre en el barrio de Praga 6 y está involucrada en la política local. En cuanto a su experiencia personal, puede ser sorprendente que no viajara a Latinoamérica hasta que cumplió 26 años. Quizás por eso se le ocurrió la idea de crear un mundo latinoamericano en el centro de Europa.

“Hasta mis 26 años no visité Latinoamérica, solo Cuba cuando tenía 12 años, con mis padres, pero no me acuerdo de nada. Siempre soñaba con visitar Latinoamérica. Creo que por eso creé mi propia Latinoamérica aquí en la República Checa. No tenía la posibilidad de irme allí, siempre ahorraba dinero pero nunca tenía suficiente. Mi relación con Latinoamérica es muy cercana, para mí es un lugar de tranquilidad. Siento una conexión con los latinoamericanos. La comunidad aquí en la República Checa representa una amistad muy grande para mí, y es muy importante que siga”.

En entrevista a Radio Praga, Martina confesó que lo que le fascinaba sobre la cultura latinoamericana, entre otras cosas, era la relación con la música y la naturaleza. Las visitas a Amazonas que realizó en los últimos años han dejado una profunda huella en ella, y por eso mantiene relaciones estrechas con la comunidad hispanohablante en Chequia.

“Pues no sé si tenemos algo en común, pero creo que a los latinoamericanos les encanta enseñar su cultura a los checos, y a los checos les encanta conocerla. Posiblemente eso es la principal relación entre ellos. Pero ¿si Latinoamérica tiene algo en común con nosotros? Creo que no tanto. América Latina es ruido, es caos, pero en el caos hay tranquilidad, que aquí no tenemos. Creo que es diferente, y por eso nos gusta”.

El festival Merkádo cuenta con el apoyo de las embajadas de Perú, México, Argentina, Brasil y Chile. Con un poco de suerte planea expandirse a otras ciudades de Chequia en los próximos años y atraer a más visitantes interesados en la gastronomía y cultura de América Latina.