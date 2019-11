La Cámara de Comercio de España en la República Checa nace con un ilusionante proyecto

La Cámara Oficial de Comercio de España en la República Checa (COCERC) celebró este miércoles su asamblea constituyente en Praga, donde dio a conocer sus objetivos y su estructura.

El ambicioso proyecto destaca por la amplitud de sus intenciones, ya que pretende ser un nexo entre España y la República Checa a nivel social, cultural y comercial. La propia Embajada de España ha recibido con ilusión dicha propuesta desde el principio, algo que dejó claro el embajador español en Chequia, Ángel Lossada Torres-Quevedo, quien reafirmó este apoyo.

“Quería decir que tenéis todo nuestro apoyo, es decir, todo el apoyo de la Embajada. A que esto sea un éxito, a que esta Cámara realmente funcione y sea un sitio de encuentro para españoles, para hacer negocios y, por lo tanto, promover la importancia que todo este comercio tiene para nuestro país”.

José Carlos Lozano, quien ostenta la presidencia de la Cámara, señaló para Radio Praga Internacional que tanto él como otros de sus conocidos sentían que la comunidad de españoles en Chequia estaba muy dispersa. Por lo que la creación de este nuevo órgano nació de una idea que va mucho más allá de lo comercial.

“Había muchos españoles pero no nos conocíamos entre nosotros, y no solo españoles, sino también intereses españoles. Había mucha gente que estaba relacionada con España y no teníamos conocimiento de ella, ya sean checos de nacimiento o españoles. Yo creo que ha sido lo que ha iniciado el que empecemos a establecer esta Cámara”.

En opinión de Dušan Popelka, miembro de la Junta Directiva de la Cámara, esta amplitud de miras es precisamente uno de los puntos fuertes del proyecto, ya que también se espera fomentar todo tipo de actividades entre los particulares y las empresas que componen la Cámara.

“Este proyecto surge con la intención de fomentar las relaciones entre España y la República Checa, y hablamos no solo de relaciones empresariales, que es lo típico de las cámaras de comercio, sino que hablamos también de relaciones humanas. Pueden ser miembros y socios de la cámara tanto empresas, como entidades y particulares”.

El presidente, José Carlos Lozano, añade que, al mismo tiempo que los españoles residentes en Chequia podrán contar con un nuevo punto de encuentro y de apoyo, los checos que posean cualquier tipo de vínculo con España tendrán un vehículo para continuar y ampliar estas relaciones.

“Lo que queremos ser es una Cámara transversal que desde particulares, desde que tú eres un emigrante español o un particular checo pero estás relacionado con España, que este vehículo te sirva a ti, tanto particular como empresa. Que todo lo aúne y se hagan temas no solamente comerciales sino también culturales”.

Según coincidían varios de los participantes en el acto de este miércoles, España y República Checa necesitaban una asociación de este tipo, algo que seguro acogen de buen grado los españoles residentes en Chequia y los checos interesados en España.

Con una alta dosis de optimismo, el proyecto sigue avanzando. Pero el presidente recuerda que todavía hay mucho trabajo por delante para que las ambiciones y las palabras se conviertan en hechos.