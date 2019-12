Álex Grijelmo: “En Estados Unidos el español es la segunda lengua y eso va a tener mucha importancia”

La vida de Álex Grijelmo ha estado siempre ligada a la comunicación y al uso del idioma. Su labor ha sido fundamental en el uso adecuado del idioma en los medios de comunicación: fue responsable de la publicación del Libro de Estilo del periódico español El País, y en 2005 creó la Fundación del Español Urgente (Fundéu), que desde entonces ha resuelto las dudas de miles de personas.

Grijelmo estuvo recientemente en el Instituto Cervantes de Praga, donde abrió la sesión inaugural del XIII Encuentro de Profesores de Español en la República Checa.

En Radio Praga Internacional hablamos con el escritor y periodista español para conocer su opinión acerca de la evolución del idioma, la influencia de la tecnología en su uso y la fase de popularidad y expansión que está viviendo la lengua española.

“Creo más en el poder transformador de la gente que en el de los medios de comunicación en cuanto al lenguaje”

Ante la pregunta de si es el lenguaje de los medios de comunicación y aquellas variedades que podamos considerar más oficiales las que van moldeando la forma de hablar de la gente, o si por el contrario, es el habla natural de los ciudadanos la que va transformando el lenguaje, Álex Grijelmo lo tiene claro. Para él, los idiomas se construyen desde abajo.

“Yo creo que hay un lenguaje propio de la política y de los medios de comunicación muy distinto del que utiliza la gente en su vida personal y familiar, y que no consigue cambiar mucho ese lenguaje de los ciudadanos cuando se expresan con naturalidad. Creo que solo contribuye a ejercer un distanciamiento entre la clase política y la clase periodística y el resto de los ciudadanos. Las lenguas se construyen por abajo, la gente es la que da verdadero sentido a las palabras, la que hace que cambien las lenguas. Creo más en el poder transformador de la gente que en el de los medios de comunicación en cuanto al lenguaje”.

En la sociedad tecnológica en la que vivimos, existen nuevas formas de comunicarse y el lenguaje cambia con más rapidez. Por ejemplo, el idioma de los mensajes de texto o las abreviaturas y expresiones tan comunes para los jóvenes de hoy en día, pueden resultar difíciles de descifrar para personas de otras generaciones.

Sobre este tema Grijelmo matiza que los jóvenes siempre han tenido su propia forma de hablar, la única diferencia es que ahora se aplica a las tecnologías existentes. Pero afirma que lo normal es que la mayoría de la gente sea consciente de cuándo cambiar el registro para adaptarse a las diferentes situaciones, también los jóvenes.

“Hay una manera de expresarse distinta entre los jóvenes, pero yo creo que toda la vida los jóvenes han tenido una manera de expresarse distinta, o hemos tenido. Sobre todo cuando hablábamos entre nosotros. Pero eso no significa que traslademos esa manera de comunicarnos a ámbitos más formales, no se escribe lo mismo en WhatsApp que en un examen, o cuando se presenta una reclamación ante la administración o se presenta una denuncia. Creo que son segmentos distintos y que la mayoría de la gente sabe diferenciarlos”.

Álex Grijelmo advierte sobre las comparaciones que intentan señalar que los jóvenes se expresan peor o que el uso del lenguaje está degenerando, y no está de acuerdo con estas ideas. En su opinión, la clave es que millones de personas que hace décadas no habrían escrito ahora tienen medios a su disposición para hacerlo.

“Ahora hay millones de personas que escriben todos los días mucho. Hay muchas personas que escriben y no tienen una buena formación. Como uno lee correos electrónicos, WhatsApp, Facebook, incluso los mensajes que aparecen en la pantalla del televisor escritos por el público, muchas veces mal escritos, tenemos la sensación de que se escribe peor. Bueno, es que ahora hay gente que escribe que antes no lo habría hecho, entonces hay que tener cuidado con esas comparaciones”.

También en lo referente a las tecnologías actuales, llama la atención una vuelta al pictograma, presentes en algunos de los primeros sistemas de escritura de la historia. Nos referimos a los emoticonos, que inundan las comunicaciones a través de internet.

Hacer un diccionario explicando su significado podría ser útil, pero sería difícil buscar un método de ordenación, añade Grijelmo.

“El otro día comentaba con una amiga que habría que hacer un diccionario de emoticonos para saber exactamente qué significa cada uno. El problema es, ¿cómo los ordenaríamos? Porque no podríamos ordenarlos alfabéticamente. Yo creo que las palabras son más precisas y más definitorias que los dibujos. Pero bueno, como sistema de comunicación rápida no me parece mal”.



Repasamos asimismo con el periodista y escritor español el buen estado de forma del que goza nuestro idioma en la actualidad. El número de interesados en estudiar español no deja de crecer. Cuestionado acerca del futuro del español, Grijelmo señala inmediatamente a Estados Unidos.

“La expansión del español en el mundo quizás tenga que ver con la influencia que está tomando en Estados Unidos, donde ya cualquier candidato a la presidencia tiene una oficina de comunicación en español para los medios hispanos, no solo los de fuera, sino también para los medios hispanos de dentro de Estados Unidos. Allí el español es la segunda lengua y eso va a tener mucha importancia, aparte del peso que ya tiene el idioma por su presencia en América Latina y el propio peso de España”.

En lo que se refiere al caso concreto de España, destaca la labor de una institución como el Instituto Cervantes, que hace grandes esfuerzos para difundir nuestra lengua y para dar a conocer la cultura de los países de habla hispana.

“Yo creo también que el crecimiento del español tendrá algo que ver con una acción política desde España, como la que representa el Instituto Cervantes, y el interés y el que nosotros mismos nos creamos la importancia de nuestra lengua, eso seguramente ha pesado también”.

Álex Grijelmo, que entre otros cargos relacionados con el periodismo, ha sido presidente de la agencia Efe, entiende perfectamente los desafíos a los que se enfrenta esta profesión.

Reconoce que es preocupante la capacidad que tiene internet de difundir noticias falsas, lo que dificulta aun más el trabajo de los periodistas honrados. Pero confía en la capacidad de la gente para discernir qué medios son más fiables. Además, advierte sobre las redes sociales: son un buen medio de comunicación, pero no hay que confundirlo con el periodismo.



"Confío en que la gente acabe identificando cuáles son los medios que no mienten, que no manipulan, y que si se equivocan, rectifican"

“Por eso es más necesario que nunca el periodismo honrado, el periodismo ético, porque estamos rodeados de falsedades. Confío en que la gente acabe identificando cuáles son los medios que no mienten, que no manipulan, y que si se equivocan, rectifican. Y por otro lado, no hay que confundir periodismo con comunicación, porque las redes sociales son comunicación y mucha gente se informa a través de ellas”.

Bajo cualquier circunstancia, el lenguaje sigue evolucionando y transformándose, y en el caso concreto del español, su prestigio se encuentra en ascenso.

No obstante, las divergencias entre su uso y la norma, así como los fines con los que lo utilicemos, serán siempre retos a los que tendrán que enfrentarse sus usuarios.