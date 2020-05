Viceministro de Salud respalda la reapertura de las fronteras con Austria

El epidemiólogo y viceministro de Salud Roman Prymula no ve motivo alguno para que Chequia no proceda a la reapertura de sus fronteras con Austria. La propuesta para su reapertura será debatida este lunes por el Gobierno, según dijo Prymula a la Televisión Checa, al tiempo que no excluyó la posibilidad de que ese paso pueda ser adoptado esta semana, o sea, antes de lo anunciado originalmente que era el 13 de junio. Apuntó que sobre la fecha exacta decidirán los ministerios de Salud y del Interior.

Austria reabrió desde este lunes sus pasos fronterizos con Chequia, Eslovaquia y Hungría y en las fronteras procede sólo a controles al azar de coronavirus. El Gobierno checo podría debatir igualmente sobre la fecha de reapertura de las fronteras con Eslovaquia, mientras que Polonia y Alemania representan un cierto riesgo para Chequia debido a que en esos dos países no se ha logrado mejorar tanto hasta el presente la situación en torno al coronavirus.