Václav Klaus considera presentarse como candidato a la presidencia

El ex presidente checo, Václav Klaus, no excluye la eventualidad de aspirar nuevamente a la presidencia de la República en las próximas elecciones presidenciales. Añadió que, no obstante, piensa que esta es una tarea más bien para las nuevas generaciones. Klaus lo dijo en una entrevista para la televisión Prima.

Klaus criticó al Gobierno del primer ministro, Andrej Babiš, y recalcó que su Gabinete no tiene ningún concepto de desarrollo del país. El éxito de Babiš entre los electores, según Klaus, se debe a que propone almuerzos gratis para los escolares y otros beneficios, y rechaza el Pacto de Migración. La oposición a su vez, no es lo suficientemente fuerte, de acuerdo con el ex presidente, Václav Klaus.