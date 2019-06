Un 5% de los educadores checos no tienen formación pedagógica

Aproximadamente una cuarta parte de los maestros de escuela regionales checas no tienen educación superior y un 5% no tienen formación pedagógica. Alrededor del 7% de los pedagogos no cumplen los dispositivos de cualificación profesional dados por ley. Así se desprende de un análisis elaborado por el Ministerio de Educación.

En cada región la situación es diferente. El mayor número de educadores calificados fue registrado en colegios en las regiones de Karlovy Vary, Bohemia Central, y en Praga. Por su parte, las regiones moravas de Zlín y Moravia-Silesia es donde hay en las escuelas menos maestros con formación pedagógica superior.