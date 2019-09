Sindicatos de Educación se declaran en alerta de huelga

Los sindicatos del sector educativo declararon este martes una alerta de huelga después de no haber llegado a un acuerdo con el ministro de Educación, Robert Plaga, sobre el crecimiento de los salarios. Los sindicalistas rechazan el proyecto ministerial que supone que el salario básico de cada maestro aumentaría a partir de enero en unos 87 euros mensuales y otros aproximadamente 54 euros podrían recibir como premio.

Originalmente los sindicatos pedían un incremento salarial del 15%, pero luego aceptaron que sea del 10%. No obstante, ese 10% lo quieren recibir como parte de su salario básico mensual y no en forma de premio que no es obligatorio. El líder de los sindicatos de Educación, František Dobšík, dijo que en caso de que el Gobierno no llegue a un acuerdo con ellos, están decididos a ‘interrumpir’ el trabajo en las escuelas.