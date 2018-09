Se registran chantajes a través del correo electrónico en Chequia

Según informó la Policía, en Chequia se ha registrado una serie de correos en los que se amenaza con difundir un supuesto video grabado por la cámara de las computadoras portátiles de los usuarios.

En estos correos se alerta a los usuarios de que alguien dispone de materiales de carácter delicado y que estos van a ser publicados si el usuario no paga unos 250 dólares en forma de la moneda virtual bitcoin en un plazo de menos de 48 horas.

La Policía recomienda no abrir correos de este tipo, no pagar nada y no reaccionar. En el caso de que el pago ya fuera efectuado se recomienda reportarlo a la Policía.