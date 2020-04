Se prevé una marcada reducción de la fabricación de cerveza

El monto de ventas de la cerveza entre marzo y finales de mayo de este año se reducirá un 40% en términos interanuales. Así lo calcula la Unión Checa de Cervecerías, de acuerdo con su directora ejecutiva, Martina Ferencová. En vista de que la venta de la cerveza de barril se detuvo prácticamente, la fabricación de esta bebida bajará en 1.5 millones o hasta 2 millones de hectolitros.

En opinión de Ferencová, la reducción de la fabricación de cerveza no sólo se debe al cierre temporal de los bares de cerveza, sino también a una marcada reducción de las exportaciones de este producto. Las fábricas del sector no saben además, qué harán con la cerveza ya producida que no puede ser almacenada mucho tiempo.

Los más amenazados son las fábricas de cerveza y minicervecerías que dependen plenamente de la venta su cerveza de barril. La reducción del consumo nacional de esta bebida espumosa en los tiempos de la epidemia del coronavirus se calcula en más de un millón de hectolitros, apuntó Ferencová.