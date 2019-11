Se efectuará un debate sobre el desarrollo de la democracia liberal

En ocasión del 30 aniversario de la Revolución de Terciopelo en Checoslovaquia, a celebrarse el 17 de noviembre, la Radio Checa Plus y la Biblioteca Václav Havel, organizan una conferencia dedicada al desarrollo de la democracia liberal. La actividad tendrá lugar el 11 de noviembre en el Nuevo Edificio del Museo Nacional.

En el debate participarán políticos, sociólogos, historiadores y politólogos de varios países. Figurarán entre ellos el ex presidente polaco, Lech Walesa, el ex presidente checo, Václav Klaus, la actriz y ex diplomática eslovaca Magda Vašáriová y otras personalidades. La conferencia podrá ser seguida en directo a través de la web de la Radio Checa.